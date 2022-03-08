ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир / Мировые новости

Байден призвал Конгресс США поддержать $12 млрд помощи Украине из-за войны

Юля Захарченко редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден призвал американский Конгресс поддержать Украину на фоне войны из-за агрессивных действий России. Он хочет выделить помощь Украине в размере $12 млрд.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин превратил два миллиона украинцев в беженцев. По мнению Байдена, цена нападения РФ на Украину очень высока.

– Правительство Украины призывает Россию к настоящей дипломатии, к прекращению огня. Путин уже превратил 2 млн украинцев в беженцев. Цена российской агрессии очень велика. Здесь очевидно, что Украина не уступит, – убежден Байден.

Президент Америки считает, что если весь мир не начнет противостоять нападениям Путина сейчас, тогда ситуация станет еще хуже.

– Я призываю Конгресс США поддержать пакет на $12 млрд помощи для Украины, – подчеркнул Байден.

Читайте
Кулеба призвал ООН опровергнуть слухи о цензуре по агрессивным действиям России

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка