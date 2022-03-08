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Факты / Мир / Мировые новости

Из-за вторжения РФ в Украину появились проблемы с экспортом пшеницы — рынок в панике

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Из-за вторжения РФ в Украину появились проблемы с экспортом пшеницы — рынок в панике

Проблемы наблюдаются не только на фондовых, но и на товарных рынках. Обеспокоенность вызывают не только высокие цены на энергоносители, но и на пшеницу.

Об этом заявляет глава исследовательского дома Kalkine Кунал Сони.

Цена тонны зерна на Нью-Йоркской бирже достигла исторического максимума в €424. Однако потом ценник немного опустился.

— Пока в Украине продолжаются бои, не приходится ожидать возобновления экспорта из России и Украины, — отметил брокер.

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Поскольку покупатели сейчас отчаянно ищут другие источники, существуют угрозы экспортных ограничений со стороны других производителей. Венгрия уже запретила экспорт пшеницы.

Украина является один из самых больших экспортеров пшеницы. В сезоне 2019/20 Украина заняла второе место в мире по экспорту зерна, уступив только США.

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Источник: Spiegel 

Фото: Depositphotos

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