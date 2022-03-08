Проблемы наблюдаются не только на фондовых, но и на товарных рынках. Обеспокоенность вызывают не только высокие цены на энергоносители, но и на пшеницу.
Об этом заявляет глава исследовательского дома Kalkine Кунал Сони.
Цена тонны зерна на Нью-Йоркской бирже достигла исторического максимума в €424. Однако потом ценник немного опустился.
— Пока в Украине продолжаются бои, не приходится ожидать возобновления экспорта из России и Украины, — отметил брокер.
Поскольку покупатели сейчас отчаянно ищут другие источники, существуют угрозы экспортных ограничений со стороны других производителей. Венгрия уже запретила экспорт пшеницы.
Украина является один из самых больших экспортеров пшеницы. В сезоне 2019/20 Украина заняла второе место в мире по экспорту зерна, уступив только США.
Источник: Spiegel