Ряд дипломатов США призвали Байдена ограничить бесполетную зону над Украиной — Politico

8 марта группа американских дипломатов подписала открытое письмо-обращение к президенту Джо Байдену. На фоне вторжения в РФ они призывают лидера США ограничить бесполетную зону над Украиной.

Как сообщает издание Politico, 27 дипломатов-подписантов являются экспертами по внешней политике и обороне США. Их возглавляет соучредитель украинско-американского фонда Роберт Макконел.

Также среди дипломатов, выступивших за ограничение бесполетной зоны над Украиной — бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, бывший посол США при НАТО Александр Вершбоу, а также послы США в Украине предыдущих лет Уильям Тейлор и Джон Гербст.

Отрывки из обращения к президенту США

Президент Байден и генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявили, что ни Соединенные Штаты, ни НАТО не будут поражать российские войска на территории Украины. Мы стремимся к развертыванию американских и натовских самолетов не в поисках конфронтации с Россией, а для предотвращения и сдерживания российских бомбардировок, которые приведут к массовым потерям среди украинцев.

Мы, ниже подписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими официальными лицами в четверг. Лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямому столкновению с российскими силами, но они также должны четко дать понять, что не будут поддерживать российские нападения на гражданские районы.

Издание Politico отмечает, что такое обращение дипломатов к Байдену не совсем соответствует позиции официального Вашингтона по поводу войны в Украине.