США совершенно очевидно, что у президента России Владимира Путина есть план по уничтожению и терроризированию Украины.

Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд, добавив, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что мир должен быть готов к очень долгому и очень трудному пути впереди.

— Если последние две недели что-то и показали нам, так это то, что украинский народ не собирается сдаваться. И многие россияне, включая многих российских солдат, не хотят этой войны, — сказал Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН.

Томас-Гринфилд добавила, что Владимир Путин явно готов пожертвовать жизнями тысяч российских солдат ради достижения своих личных амбиций.

— Мы уже несколько недель предупреждаем Москву о том, что в конечном итоге Россия будет слабее, а не сильнее из-за развязывания этой войны. Это уже подтверждается… Вопрос в том, сколько разрушений готов причинить президент Путин за эту огромную ошибку, — сказала она.

В своем выступлении Томас-Гринфилд сказала, что США возмущены участившимися сообщениями о российских атаках, причиняющих вред украинскому гражданскому населению в неспровоцированной и неоправданной войне России против украинского народа.

Она также выразила озабоченность из-за защиты гражданского населения в этом конфликте, особенно женщин и девушек, которые уязвимы к гендерному насилию, ЛГБТ украинцев, а также украинского населения пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Постпред США при ООН сказала, что ее польский коллега сообщил ей, что 100 беженцев в минуту пересекают границу из Украины в Польшу.

— Мы также призываем к защите и заботе обо всех уязвимых детях, включая разлученных с родителями и несопровождаемых детей, а также детей, находящихся в учреждениях опеки… Дети никогда, никогда не должны быть вовлечены в конфликт — точка, — сказала Томас-Гринфилд.

Она сослалась на данные ЮНИСЕФ, согласно которым уже десятки детей были убиты в войне, развязанной Владимиром Путиным.

— И по мере того, как мы работаем над подтверждением фактов, мы знаем, что на самом деле их число гораздо больше… Маленькие дети также были серьезно травмированы насилием и разрушениями. Они стали свидетелями стольких событий, что перестали говорить. Физические и психологические раны от этой войны останутся надолго, — сказала она.

Томас-Гринфилд заявила, что украинские города находятся в осаде, под непрекращающимися российскими обстрелами.

Она добавила, что в больницах заканчиваются материалы, а запасы продовольствия иссякают.

— Число жертв среди гражданского населения растет, а самые уязвимые группы — инвалиды, пожилые люди, дети — продолжают нести основную тяжесть страданий. Мы уже видели осаду — от Ленинграда до Алеппо. Это трагедии огромных масштабов, — сказала она.

Томас-Гринфилд призвала Москву дать твердое, ясное, публичное и недвусмысленное обязательство разрешить и облегчить немедленный, беспрепятственный гуманитарный доступ для гуманитарных партнеров в Украине.

Она также призвала Россию изменить курс, вывести свои войска, деэскалировать ситуацию дипломатическим путем и заявила, что США поддерживают призыв Украины к прекращению огня.

— Тем временем мы приветствуем тех, кто делает все возможное, чтобы облегчить страдания, которые Путин обрушил на украинский народ, — сказала она.

Она отметила, что США тесно координируют свои действия с правительством Украины, соседними странами и международными организациями, включая организации системы ООН, для мониторинга ситуации и будут работать с ними для удовлетворения гуманитарных потребностей как в Украине, так и в регионе.

— Какой бы курс ни выбрало вторжение России, мы должны сделать все — и я подчеркиваю все — все, что в наших силах, чтобы помочь народу Украины, — сказала Томас-Гринфилд.

Она закончила свое выступление словами поддержки Украины.

— Киев все еще стоит, и мы стоим вместе с Киевом. Мы поддерживаем украинцев, — заключила она.

Источник: CNN

Фото: United States Mission to the United Nations