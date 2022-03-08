Премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Канады Джастин Трюдо и Нидерландов Марк Рютте записали совместное видеообращение в поддержку Украины.

Видео обнародовал глава британского правительства в своем Twitter-аккаунте.

– Это критический момент, и мы стоим вместе с народом Украины перед лицом агрессии, которую они терпят от рук военной машины Владимира Путина, – подчеркнул во время обращения Борис Джонсон.

Джастин Трюдо, в свою очередь, заверил в единой позиции в противодействии российской военной агрессии против Украины.

– Мы едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, и мы говорим о единстве, которое мы увидели от 141 страны, осудившей в ООН эти незаконные действия, — заявил Трюдо.

В то же время Марк Рютте проинформировал о тесном сотрудничестве с Джонсоном и Трюдо в вопросах гуманитарной помощи Украине, военной поддержки и санкций против РФ.

– И мы также тесно сотрудничаем, чтобы координировать гуманитарную помощь, военную поддержку и, конечно, очень сильный пакет санкций. И если нужно будет больше, мы сделаем больше, – заверил премьер Нидерландов.

Обращение подытожил Борис Джонсон, отметив, что три государства едины в своей позиции.

– Мы верим в свободу, мы верим в демократию и мы верим, что Украина должна быть свободным, независимым и суверенным государством. Мы с Украиной, – заявил британский премьер.

We stand with Ukraine. Сполучене Королівство стає разом з Україною. We staan schouder aan schouder met Oekraïne. Nous sommes solidaires de l’Ukraine. ???????????????????????? for ???????? pic.twitter.com/NFtlVWYUSS — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022

Что известно о переговорах трех лидеров

Следует отметить, что 7 марта Борис Джонсон провел в Лондоне переговоры с Джастином Трюдо и Марком Рютте. Поднимались, в частности, вопросы ужесточения санкций в отношении России и дальнейшая помощь Украине.

По итогам переговоров Великобритания, Канада и Нидерланды объявили о создании Международной группы поддержки Украины. Она будет координировать деятельность мирового сообщества по оказанию долгосрочной поддержки нашему государству.

– Новая инициатива – Международная группа поддержки Украины – объединит глобальных партнеров, поддерживающих обеспечение сильной политической, гуманитарной, экономической и оборонной поддержки Украины. Группа мобилизует международных союзников для координации и активизации помощи Украине, — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

К этой инициативе в будущем могут присоединиться и другие государства.

Во время совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады Борис Джонсон объявил о выделении дополнительных 175 млн фунтов стерлингов в поддержку Украины.

– Сегодня я объявляю о дополнительных £175 млн помощи Великобритании для Украины, из которых $100 млн будут предоставлены непосредственно украинскому правительству. Общая поддержка Великобритании, объявленная в течение этого кризиса, составляет около £400 млн, — заявил Джонсон.

Он добавил, что уже сейчас понятно, что глава РФ Владимир Путин просчитался, когда принял решение о полномасштабном военном вторжении в Украину.

– После 12 дней уже четко понятно, что Путин просчитался. Он недооценил украинцев, их героическое сопротивление и лидера. Он недооценил единство Запада. И мы продолжим укреплять это единство в последующие дни, чтобы гарантировать, что Путин потерпит неудачу в этом катастрофическом вторжении в Украину, — заверил Джонсон.

Как известно, премьер Великобритании Борис Джонсон подготовил план действий из шести пунктов по российско-украинской войне. Он, в частности, предусматривает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для Украины, поддержку нашего государства в его усилиях по обеспечению собственной самообороны и максимальное усиление экономического давления на путинскую Россию.

Джонсон намеревался изложить этот план во время встреч с лидерами Канады, Нидерландов и Центральной Европы.

Источник: Twitter Бориса Джонсона, Правительство Великобритании