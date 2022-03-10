Деморализация Кремля и промахи российских войск: что пишут западные СМИ о войне в Украине

Промахи российско-оккупационных войск в Украине – не случайное, а закономерное и стратегическое явление. Они обусловлены нехваткой продовольствия и топлива, системной коррупцией российской оборонной сферы, деморализацией наемников РФ, считает издание The New York Times.

Страшная реальность и несокрушимость украинцев

Уже две недели мирные жители живут, как в страшном сне, после вторжения российских войск. Однако Украина точно не собирается сдаваться врагу. Украинцы сбивают российские вертолеты и прорывают вражеские колонны, когда наемники РФ добровольно сдаются, чтобы не погибнуть в бою.

В Пентагоне предупреждают, что Россия может отключить в Украине связь и накрыть страну мощным огнем — это лишь подтвердит просчеты Кремля и укажет на ограниченность модернизации российской армии.

Безопасность и мир в Европе

Кремль начал сокрушительное нападение на 44 млн украинцев, российские войска бомбят города и дома мирных жителей, Путин нарушил мир в Европе и поставил под угрозу безопасность всего мира, пишет BBC.

В утреннем видеообращении 24 февраля глава Кремля заявил, что Россия начинает “специальную операцию на Донбассе”, а в 5.00 жизнь украинцев изменилась в одно мгновение — жители в разных городах Украины проснулись от звуков мощных взрывов. Хочется только спросить, неужели украинцы этого заслужили? Очевидно, что нет.

Оправдания Путина

Многие оправдания Путина были ложными или иррациональными (или просто неразумными). Он утверждал, что его целью было защитить людей, которые якобы “терпели издевательства и геноцид”. В Украине не было геноцида: это яркая демократическая страна, возглавляемая еврейским президентом, уверены в The New York Times.

Владимир Зеленский сравнил наступление России с вторжением нацистской Германии во время Второй мировой войны. Но Украина не пошатнулась – она повернулась на Запад, что не понравилось российскому президенту. Однако не ему решать, к чему должна стремиться Украина.

Планы Украины и деморализация РФ

Украина ясно дала понять, что хочет присоединиться к Европейскому Союзу и западному оборонному альянсу НАТО, но Кремль не имеет к этому никакого отношения.

В конце 2021 года Россия начала стягивать большое количество войск вблизи границ Украины. Путин неоднократно отрицал планирование вторжения, но затем отказался от мирного соглашения, признал “ДНР” и “ЛНР” независимыми, отдал приказ российским войскам уничтожать Украину, пишет CNN.

Как далеко зайдет Кремль?

Уже очевидно, что Владимир Путин стремится взять под контроль Украину и свергнуть ее демократически избранное правительство. Президент Зеленский заявил, что его предупредили о намерениях главы Кремля.

– Меня враг определил как мишень номер один, моя семья – мишень номер два, – сказал президент Украины.

Эксперты утверждают, что от Путина можно ожидать чего угодно. Удастся ли ему осуществить свои подлые планы? Конечно, нет. Украинцы будут бороться за свободу и независимость, даже если за это придется заплатить собственной жизнью.