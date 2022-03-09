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Несли сине-желтый флаг: в Дублине ирландские полицейские поддержали Украину

Юля Захарченко редактор ленты
Несли сине-желтый флаг: в Дублине ирландские полицейские поддержали Украину

В Дублине во время парада наций ирландские правоохранители в знак поддержки Украины пронесли сине-желтый флаг в первом ряду колонны из 20 стран-участниц.

– Украинский народ сегодня как никогда сплоченный, мы поддерживаем друг друга и вместе боремся за мир. Страна-агрессор Россия ежедневно, поминутно посягает на жизнь мирных украинцев и территориальную целостность нашего суверенного государства, — подчеркнула заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Она выразила благодарность международному сообществу за поддержку Украины во время войны, спровоцированной вооруженной агрессией России.

– Ваша помощь сейчас – это существенный вклад в безопасность и мир во всем мире, – убеждена Екатерина Павличенко.

На открытии конференции IAWP-International Association of Women Police она рассказала о вооруженной агрессии России против Украины и о преступлениях, которые российские солдаты ежедневно совершают против мирного населения на нашей территории.

Свою поддержку украинским защитникам и защитницам, среди других участников конференции, выразили министр юстиции Ирландии Гелен Макенти и президент Международной ассоциации женщин-полицейских Маргарет Фридл.

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Источник: МВД

Фото: МВД

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