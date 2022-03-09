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После бомбежки Мариуполя: Британия может усилить Украину для защиты от авиаударов

Наташа Тарчевська редактор ленты
После бомбежки Мариуполя: Британия может усилить Украину для защиты от авиаударов

Официальный Лондон работает над возможностью предоставления дополнительной поддержки Украине для защиты от путинских авиаударов.

Об этом вечером 9 марта заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Увидев ужасающие кадры последствий авиаобстрела роддома и детской больницы в Мариуполе, британский премьер назвал это очередным вопиющим преступлением Путина, которого нужно остановить.

 

— Мало что может быть более ложным, чем нападение на уязвимых и беззащитных. Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы привлечем Путина к ответственности за его ужасающие преступления, — написал Джонсон на своей странице в Twitter.

В этот же вечер поддержку Украине выразила и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Во время совместной пресс-конференции с Энтони Блинкеном она заявила, что агрессоры понимают только силу, а Путин обречен на поражение.

Она в очередной раз подчеркнула, что выступает за “полный и быстрый запрет” стран G7 на использование российского газа и нефти.

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