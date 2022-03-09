Президент России Владимир Путин не сумасшедший, но его взгляды за эти годы ужесточились, и он по-прежнему убежден в своей победе в Украине.

Как заявил журналистам директор ЦРУ Вильям Бернс, растущая изоляция и ограждение российского лидера от противоречивых взглядов делают его чрезвычайно трудным человек, чтобы иметь с ним дела.

Действия Владимира Путина должны устранить любые сомнения относительно его решимости захватить Украину и осуществления им властных полномочий, сказал Вильям Бернс, но в то же время события последней недели стали настоящим вызовом для российского президента.

— Прежде всего, сами украинцы, их мужество, мудрость и сила их руководства удивили и обеспокоили его… Он был встревожен реакцией Запада и решимостью союзников, особенно некоторыми решениями, которые приняло правительство Германии. Я думаю, что он был обеспокоен действиями своих собственных военных, — сказал Бернс.

Вильям Бернс считает, что американское правительство внимательно следит за внутренней поддержкой президента Путина. В условиях, когда контролируемые государством СМИ доминируют над тем, что слышит российская общественность, а независимые репортажи о российском вторжении, по сути, признаны незаконными, россиянам потребуется время, чтобы осознать последствия действий Владимира Путина.

Однако Вильям Бернс считает, что со временем гробы российских солдат, погибших в Украине, начнут возвращаться в Россию и окажут свое влияние.

— Вы также видите, в относительно небольшом количестве, множество очень мужественных россиян, выходящих на улицы с протестами… С тех пор было арестовано около 13 или 14 тысяч человек, что не так уж и мало в таком глубоко репрессивном обществе, как Россия, — сказал он.

Издание пишет, что комитет завершил публичные слушания, в ходе которых законодатели задали вопросы руководителям американских разведывательных служб.

Чиновники отложили некоторые из наиболее важных вопросов, например, о том, будут ли Соединенные Штаты оказывать тайную помощь любому повстанческому движению в Украине, на более позднее закрытое и засекреченное заседание.

Напомним, ранее стало известно, что разведка США учитывает фактор психического здоровья президента Путина в разработке своих стратегий касательно России.