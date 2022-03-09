Словакия назначила ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины

С сегодняшнего дня из Словакии в Украину будут ежедневно курсировать пассажирские поезда, которыми будут вывозить беженцев.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

– Словакия назначает ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины. Они начнут курсировать с 9 марта, говорится в сообщении.

Так, со станции Чьерна-над-Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7.00 и прибывать в Чоп в 7.40.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

Также ежедневно будут курсировать поезда Чьерна-над-Тисоу — Кошице.

Следует напомнить, что из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать девять пар поездов.