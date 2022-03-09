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Факты / Мир / Мировые новости

Столтенберг предостерег Россию от нападения на линии поставок оружия Украине

Юля Захарченко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Нападение России на линии поставок союзных государств, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасным обострением войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что партнеры помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.

– Россия является агрессором, а Украина защищается. Если будет нападение на какую-либо страну НАТО или территорию Альянса, это приведет к активации статьи 5, — подчеркнул Столтенберг.

Статья 5 Учредительного договора НАТО – это положение о самообороне, согласно которому вторжение на территорию одного государства Альянса является нападением на все 30 стран-членов.

– Я уверен, что президент Путин знает это. Мы устраняем недоразумения по поводу нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО, – сказал Столтенберг.

США, Канада и другие союзники отправили оружие и боеприпасы в Украину, которая уже более двух недель страдает от безжалостного нападения российских войск. Весь мир поддерживает наше государство, осуждая агрессивные действия Кремля.

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Источник: CBS News

Фото: Depositphotos

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