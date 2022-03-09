Международное агентство по атомной энергии отреагировало на отключение путинскими захватчиками электроэнергии на Чернобыльской АЭС.
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, агентство не видит в этом критического влияния на международную безопасность.
Также агентство заявило, что тепловая нагрузка бассейна выдержки отработанного топлива и объем охлаждающей воды на ЧАЭС вполне достаточны для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения.
Об обесточивании на Чернобыльской АЭС также сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. В сообщении, адресованном МАГАТЭ, они отметили, что кроме ряда опасных факторов внутри помещения отсутствует вентиляция.
– После этого произойдет испарение, что приведет к ядерному разряду. Ветер может перенести радиоактивное облако в другие регионы Украины, Белоруссии, России и Европы. Кроме того, внутри помещения отсутствует вентиляция.