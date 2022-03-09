Международное агентство по атомной энергии отреагировало на отключение путинскими захватчиками электроэнергии на Чернобыльской АЭС.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, агентство не видит в этом критического влияния на международную безопасность.

Также агентство заявило, что тепловая нагрузка бассейна выдержки отработанного топлива и объем охлаждающей воды на ЧАЭС вполне достаточны для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения.

Об обесточивании на Чернобыльской АЭС также сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. В сообщении, адресованном МАГАТЭ, они отметили, что кроме ряда опасных факторов внутри помещения отсутствует вентиляция.