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Критических нарушений безопасности нет: МАГАТЭ отреагировало на обесточивание ЧАЭС

Наташа Тарчевська редактор ленты
Критических нарушений безопасности нет: МАГАТЭ отреагировало на обесточивание ЧАЭС

Международное агентство по атомной энергии отреагировало на отключение путинскими захватчиками электроэнергии на Чернобыльской АЭС.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, агентство не видит в этом критического влияния на международную безопасность.

Также агентство заявило, что тепловая нагрузка бассейна выдержки отработанного топлива и объем охлаждающей воды на ЧАЭС вполне достаточны для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения.

Об обесточивании на Чернобыльской АЭС также сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. В сообщении, адресованном МАГАТЭ, они отметили, что кроме ряда опасных факторов внутри помещения отсутствует вентиляция.

– После этого произойдет испарение, что приведет к ядерному разряду. Ветер может перенести радиоактивное облако в другие регионы Украины, Белоруссии, России и Европы. Кроме того, внутри помещения отсутствует вентиляция.

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