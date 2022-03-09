В Конгрессе США достигли двухпартийного согласия по предоставлению Украине и европейским союзникам нового пакета помощи на $13,6 млрд.

Как информируют американские СМИ, эта помощь является частью законопроекта в размере $1,5 трлн. Он предусматривает финансирование работы американского правительства на 2022 финансовый год, а также дополнительное финансирование для преодоления пандемии коронавируса в США.

По информации журналистов, выделение средств в ответ на развязанную Россией войну, которая опустошила часть Украины и повлекла за собой наихудший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны, получило устойчивую двухпартийную поддержку в Конгрессе.

На прошлой неделе президент США Джо Байден запросил $10 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь в связи с войной в Украине. В то же время при поддержке демократов и республиканцев эта цифра выросла до $12 млрд в понедельник, а днем позже – до $13,6 млрд.

– Мы собираемся поддерживать их против тирании, угнетения, насильственных актов покорения, — подчеркнул Джо Байден, выступая в Белом доме.

По информации СМИ, более $4 млрд планируется выделить Украине и странам Восточной Европы, чтобы справиться с 2 млн беженцев, покинувших наше государство из-за войны.

Еще $6,7 млрд хотят направить на размещение американских войск и техники в Европе, а также передачу американского вооружения Украине и союзникам США. Предусмотрена и экономическая помощь.

Как проинформировал лидер меньшинства Сената США, республиканец Митч Макконнелл, пакет помощи, среди прочего, предусматривает и предоставление кредитных гарантий Польше, чтобы та смогла заменить самолеты, которые может передать Украине.

– Это важный шаг, его нужно утвердить. Его нужно утвердить быстро, – подчеркнул Макконнелл, комментируя дополнительные оборонные расходы.

Конгресс США может утвердить законопроект вместе с пакетом помощи для Украины уже на этой неделе, поскольку в пятницу, 11 марта, истекает срок для утверждения дополнительных расходов американского правительства.

Принятие законопроекта необходимо для обеспечения бесперебойного финансирования работы правительства до конца этого года.

Накануне президент США Джо Байден призвал американский Конгресс поддержать Украину на фоне войны и выделить помощь.