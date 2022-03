Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкции против России за развязанную полномасштабную войну в Украине.

Она сообщила, что новый пакет санкций предполагает расширение санкционного списка еще 160 лицами, среди которых олигархи и члены Совета Федерации РФ.

We are further tightening the net of sanctions responding to Russia’s military aggression against Ukraine

•Listing 160 individuals: oligarchs, Russian Federation Council members

•Belarus banking sector

•Export of maritime navigation technology to Russia

•Adding crypto-assets

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2022