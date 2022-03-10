Палата представителей США в среду подавляющим большинством голосов поддержала введение запрета на импорт российской нефти, природного газа и угля в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Таким образом, российская нефть не будет больше приниматься в американских портах.

Согласно законопроекту, также будут предприняты шаги по пересмотру роли России во Всемирной торговой организации и повторному утверждению Закона Магнитского для усиления санкций против России за нарушения прав человека.

Так, законопроект поддержали 414 конгрессменов, против выступили 17. Это два демократа — Кори Буш из Миссури и Ильхан Омар из Миннесоты, а также 15 республиканцев.