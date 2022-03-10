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Факты / Мир / Мировые новости

В США согласовали выделение Украине почти $14 млрд помощи

Татьяна Забожко редактор ленты
В США согласовали выделение Украине почти $14 млрд помощи

Палата представителей приняла законопроект о значительных расходах на финансирование федерального правительства до сентября и предоставлении помощи Украине на сумму около $14 млрд.

Двухпартийный законопроект стоимостью $1,5 трлн будет направлен в Сенат.

Почти $13,6 млрд, выделенных Украине, включают:

  • $6,5 млрд для Министерства обороны,
  • $3,5 млрд – на пополнение оборудования, направленного Украине,
  • $3 млрд – для американских войск, помогающих защищать НАТО в Европе.

Законопроект также предусматривает средства на:

  • гуманитарную помощь,
  • поддержку энергетической сети Украины,
  • борьбу с дезинформацией.

10 марта начались пятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине, которая началась по приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля.

На карте боевых действий в Украине можно проследить, что агрессор больше всего атакует города на Севере, Востоке и Юге.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: NBC News

Фото: Getty Images

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