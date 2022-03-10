Палата представителей приняла законопроект о значительных расходах на финансирование федерального правительства до сентября и предоставлении помощи Украине на сумму около $14 млрд.

Двухпартийный законопроект стоимостью $1,5 трлн будет направлен в Сенат.

Почти $13,6 млрд, выделенных Украине, включают:

$6,5 млрд для Министерства обороны,

$3,5 млрд – на пополнение оборудования, направленного Украине,

$3 млрд – для американских войск, помогающих защищать НАТО в Европе.

Законопроект также предусматривает средства на:

гуманитарную помощь,

поддержку энергетической сети Украины,

борьбу с дезинформацией.

10 марта начались пятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине, которая началась по приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля.

На карте боевых действий в Украине можно проследить, что агрессор больше всего атакует города на Севере, Востоке и Юге.

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Источник: NBC News