Через Польшу в Беларусь идут медикаменты для оккупанта: их пытается остановить украинец

Март, 11 в 2:12

Через дороги Польши в Беларусь везут медикаменты и прочие элементы снабжения, которые должны доставить российской армии, находящейся на белорусской территории.

Об этом один из первых сообщил беженец из Украины Мирослав Загорский, который сейчас находится в Польше, пишет издание Wyborcza.

— Грузовики с товарами на белорусских и российских номерах стоят в длинных очередях перед границей с Беларусью. Этим вопросом заинтересовался беженец из Украины Мирослав Загорский. По его словам, товары должны были отправиться через Беларусь для российской армии, нападающей на Украину. Мужчина решил предать дело огласке, вручал водителям листовки, откручивал регистрационные знаки грузовиков и не исключает дальнейших действий, — пишет издание.

По словам Загорского, некоторые водители отказываются отвечать, что везут в грузовиках, отвечая лишь, что из-за войны не могут оглашать содержимое контейнеров. Однако другие водители отвечают прямо: “переработка, продукты питания, лекарства, запчасти”, говорит Мирослав Загорский.

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Украинец уверен, что товары пойдут через Беларусь для российской армии, атакующей Украину.

До войны Мирослав был фермером-фруктоводом в Украине, но после начала боевых действий он привез свою семью в Польшу и хотел пойти на фронт, но решил, что в его возрасте и не достаточной подготовки, он попросту не справится. Вместо винтовки он вооружился листовками и распространяет их на пограничных переходах и стоянках грузовиков.

— … Продукты и лекарства, которые вы привозите для российских солдат — это обход глобальных санкций. То, что вы делаете, может только продлить нелепое кровопролитие. Эти товары нужны не тем, кто совершает агрессию, а жертвам. Не будьте соучастниками преступлений против человечества! Отвезите свой груз в Украину! — говорится в содержании листовок, подготовленных Мирославом.

На данный момент автомобильный транзит товаров из Европы в Беларусь и Россию не подпадает под действие санкций, что является способом избегания санкционных ограничений.

К рассмотрению указанной проблемы правительством Польши призвала член Люблинского самоуправления и советница воеводского собрания Божена Лисовская.

— Сотни грузовиков по-прежнему едут через Польшу в Беларусь с медикаментами и продовольствием для российских солдат. Видит ли это правительство PiS (правящая партия Право и справедливость, — Ред.) и намерено ли оно что-то с этим делать?, — написала она на своей странице в Twitter.

Члены парламента Польши также высказались о том, чтобы остановить колонну грузовиков, движующуюся в Беларусь.

Так, член Гражданской коалиции Адам Слапка призвал полностью изолировать Россию и Беларусь, чтобы остановить подобные перевозки странам, начавшим агрессию против Украины.

— Мы не можем позволить мелкому бизнесу того или иного предпринимателя превратить этот санкционированный щит в решето, — сказал член парламента от Левого альянса Адриан Зандберг.

Лидер Polska 2050 Шимон Холовня заявил, что даже если такое ограничение понесет определенный ущерб для страны, его все же стоит ввести, чтобы санкции по изоляции России и Беларуси работали в полной мере.

На вопрос о закрытии транзита в Беларусь министр иностранных дел Польши Збигнев Рау ответил, что ему нечего сказать по этому вопросу.

— Если мне есть что передать по этому вопросу, я обязательно это сделаю, — добавил он.

В это время Мирослав Загорский не ждет политиков. На автостоянках он откручивает номерные знаки у белорусских и российских грузовиков, чтобы они не могли продолжить свой путь.

— Мы выйдем: все беженцы, которые работают в Польше, и мы голыми руками заблокируем эти пограничные переходы в Беларусь. Мы остановим танки на востоке, мы остановим грузовики голыми руками, — сказал украинец.

Напомним, 10 марта оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя, начав танковую атаку, о чем сообщил президент Владимир Зеленский.

Источники: Wiadomoci, Wyborcza, TVN24