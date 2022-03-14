В НАТО не должны исключать возможность убийства президента России Владимира Путина, чтобы уберечь ценности западного мира.

Об этом заявил бывший командующий британскими сухопутными войсками полковник Ричард Кемп.

— НАТО должно рассмотреть все варианты, чтобы отстранить его от власти. Это может включать его убийство, хотя это вряд ли возможно или желательно, — сказал британский полковник.

Он считает, что российский президент должен, по крайней мере, предстать перед судом по обвинению в военных преступлениях.

— Лучше всего, если Путин будет смещен, арестован и предстанет перед судом, либо в России, либо в Международном уголовном суде, — сказал Ричард Кемп.

Однако британский командующий считает этот вариант крайне маловероятным.

Отставной британский офицер сказал, что, хотя убийство может быть неприемлемым для многих людей, оно также может быть единственным способом закончить войну и предотвратить будущие конфликты.

— Если дело дойдет до убийства, это может быть неприемлемо для многих, но его жизнь не имеет большей ценности, чем жизни тысяч людей, которых он уже убил в Украине и других странах и вполне может убить в будущем, — сказал Ричард Кемп.

Владимир Путин, по мнению британского командующего, является законной целью для убийства, так как будучи верховным главнокомандующим российских войск отдал приказ о незаконной агрессивной войне.

— Наше правительство планировало убийство Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны. Если бы он был устранен, а не умиротворен в конце 1930-х годов, мы бы не пострадали от конфликта, в котором погибло 70 миллионов человек, — сказал британский офицер, сравнив Путина с немецким диктатором.

Он также сравнил президента РФ с Усамой бен Ладеном и главой Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади, которые представляли прямую угрозу для Запада.

— Все они были убиты, чтобы противостоять этим угрозам. Путин представляет собой постоянную и смертельную угрозу, которая будет сохраняться, пока он находится у власти, — сказал он.

Британский командующим назвал приоритетом Запада — содействие устранению Владимира Путина

— Если на олигархов Путина будет оказано достаточное давление, это может привести к дворцовому перевороту, — заявил Ричард Кемп.

Напомним, ранее американский сенатор Линдси Грєм заявил, что кто-то должен убить Владимира Путина, чтобы избавить мир от проблем, которые создает президент России.