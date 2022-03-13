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Российские войска пытаются обойти Николаев, чтобы добраться до Одессы — Минобороны Британии

Юля Захарченко редактор ленты
Україна та Велика Британія

Российско-оккупационные войска планируют окружить украинских защитников через восточные и северные регионы со стороны Харькова и Мариуполя. Вражеская армия намерена обойти Николаев, чтобы добраться до Одессы.

По данным Министерства обороны Великобритании, захватчики хотят взять под контроль несколько городов Украины. Они пытаются окружить нашу армию через юго-восточные территории.

– Россия платит высокую цену за каждое продвижение вперед. Вооруженные силы Украины продолжают оказывать устойчивое сопротивление на всех территориях государства, — отметили в Минобороны Британии.

Великобритания и наши международные партнеры поддерживают Украину, на которую напала Российская Федерация. Британия оказывает нашему государству экономическую, гуманитарную и военную помощь.

В частности, правительство Британии будет предоставлять технику для обороны и продолжит работу с международными партнерами по поставке важного оружия для Вооруженных Сил Украины.

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Фото: Depositphotos

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