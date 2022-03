Российские войска пытаются обойти Николаев, чтобы добраться до Одессы — Минобороны Британии

Российско-оккупационные войска планируют окружить украинских защитников через восточные и северные регионы со стороны Харькова и Мариуполя. Вражеская армия намерена обойти Николаев, чтобы добраться до Одессы.

По данным Министерства обороны Великобритании, захватчики хотят взять под контроль несколько городов Украины. Они пытаются окружить нашу армию через юго-восточные территории.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 13 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/eTyMwvnz4V

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/FLC100EJAr

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 13, 2022