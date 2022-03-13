В Ирпене российские войска убили журналиста The New York Times – начальник управления полиции

В Ирпене российско-оккупационные войска убили 51-летнего корреспондента The New York Times. Еще один журналист получил ранение, его пытаются вывести из зоны боевых действий.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что захватчики расстреляли журналиста известного СМИ.
– Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о преступлениях российских войск в Украине. Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times. Еще один журналист ранен, – сообщил он.
Начальник управления Нацполиции подчеркнул, что гражданин США Брент Рено поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора.
Стало известно, что второго раненого журналиста из США доставили в Охматдет. Он с коллегами попал под обстрелы российских войск в Ирпене. В настоящее время врачи оказывают медицинскую помощь работнику СМИ.
Фото: Андрей Небитов