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Факты / Мир / Мировые новости

В Ирпене российские войска убили журналиста The New York Times – начальник управления полиции

Юля Захарченко редактор ленты
В Ирпене российские войска убили журналиста The New York Times – начальник управления полиции

В Ирпене российско-оккупационные войска убили 51-летнего корреспондента The New York Times. Еще один журналист получил ранение, его пытаются вывести из зоны боевых действий.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что захватчики расстреляли журналиста известного СМИ.

– Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о преступлениях российских войск в Украине. Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times. Еще один журналист ранен, – сообщил он.

Начальник управления Нацполиции подчеркнул, что гражданин США Брент Рено поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора.

Стало известно, что второго раненого журналиста из США доставили в Охматдет. Он с коллегами попал под обстрелы российских войск в Ирпене. В настоящее время врачи оказывают медицинскую помощь работнику СМИ.

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Фото: Андрей Небитов

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