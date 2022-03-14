СБУ перехватила разговор российских военных, пытающихся прорваться под Сумами

Служба безопасности Украины перехватила разговор российских военных, пытающихся прорваться в Сумской области.

— Российско-оккупационные войска – одна из самых “синих” армий мира. Так о своих “коллегах” говорит один из путинских захватчиков, — отметили в СБУ.

Наемник Российской Федерации в откровенной манере не только рассказал о ситуации в своем подразделении, но и признался о намерениях на дезертирство.

Он хотел исчезнуть вместе с раненым старшиной и призывниками, которых якобы “нет в Украине” и которых срочно планируют эвакуировать из-за угрозы ракетного удара.