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Факты / Мир / Мировые новости

СБУ перехватила разговор российских военных, пытающихся прорваться под Сумами

Юля Захарченко редактор ленты
СБУ, Служба безпеки України

Служба безопасности Украины перехватила разговор российских военных, пытающихся прорваться в Сумской области.

— Российско-оккупационные войска – одна из самых “синих” армий мира. Так о своих “коллегах” говорит один из путинских захватчиков, — отметили в СБУ.

Наемник Российской Федерации в откровенной манере не только рассказал о ситуации в своем подразделении, но и признался о намерениях на дезертирство.

Он хотел исчезнуть вместе с раненым старшиной и призывниками, которых якобы “нет в Украине” и которых срочно планируют эвакуировать из-за угрозы ракетного удара.

– Еще меньше доверия вызывает у него командир полка. Мало того, что тот всегда “синий”, так еще и в полку едва ли не самое большое количество пленных, а из 60 танков осталось только 18. Поэтому удивляется, за что командиру досрочно вручили звание полковника и героя РФ, — отметили в СБУ.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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