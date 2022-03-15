Израиль остановил безвизовый режим и ввел систему электронных разрешений МВД на въезд для граждан Украины. Об изменениях правил въезда сообщило посольство Украины в Израиле.

Теперь прибытие в Израиль и посадка на рейсы осуществляются при наличии предварительного разрешения МВД. На сайте МВД Израиля создана электронная форма для получения такого разрешения.

Также установлены квоты для 5 тыс. граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Часть квот Израиль уже принял.

Если украинец хочет приехать в Израиль по приглашению, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного. Эта декларация должна быть заполнена до подачи заявки на получение разрешения МВД для въезда.

Кроме того, Израиль не будет принимать беженцев из Украины.

— Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или у вас есть в Израиле друзья, родственники, не имеющие статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну, — подчеркивает посольство.

Следует отметить, что глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал, что такие действия Израиля вызывают удивление. Он назвал такое решение недружественным шагом и призвал отменить нововведение.