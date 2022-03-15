Оператор Fox News был убит под Киевом

Во время полномасштабной войны, которую Россия развязала на территории Украины, был убит еще один сотрудник иностранной прессы.

Как сообщил американский телеканал Fox News, речь идет об их операторе Пьере Закржевски.

— Ветеран войны Закржевски работал с корреспондентом Бенджамином Холлом, когда под Киевом их автомобиль попал под обстрел, — говорится в сообщении.

Ранее оператор освещал войны в Ираке, Афганистане и Сирии, однако свой жизненный путь окончил в Украине.

— Пьер Закржевски был абсолютной легендой в своем деле. и его потеря — разрушительна, — сообщил телеканал.

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Напомним, 13 марта под Киевом российскими оккупантами был застрелен американский журналист Рено Брент. Целью медийщиков было сйомка военных действий Российской Федерации на территории Украины.

Позднее в украинском МВД рассказали подробности гибели американского журналиста.

Фото: Fox News