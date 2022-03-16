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Факты / Мир / Мировые новости

ПАСЕ официально признала Приднестровье зоной российской оккупации

Юля Захарченко редактор ленты
ПАРЄ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла несколько важных решений. Среди них — официальное признание молдавского Приднестровья территорией, оккупированной Россией.

Резолюция предусматривает признание агрессии России против Молдовы в 1992 году и оккупацию Приднестровья. Это первый официальный документ Совета Европы, где регион Молдовы назвали оккупированной территорией РФ.

Это одна из поправок решения, которое направлено на исключение России из Совета Европы. Ее подали Члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии и Турции.

Сегодня, 15 марта, Россия вышла из Совета Европы, страна-агрессор денонсирует Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Источник: ПАСЕ

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Фото: Getty Images

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