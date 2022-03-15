Приветствовали аплодисментами стоя: Зеленский выступил перед парламентом Канады

Канада может повлиять на то, чтобы небо над Украиной во время войны с путинскими захватчиками было закрыто.

Об этом 15 марта во время онлайн-выступления перед канадским парламентом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал коллег из Канады во главе с Джастином Трюдо оказать больше помощи и поддержки Украине.

– Джастин (Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, – Ред.), друзья, вы понимаете, насколько важно нам защитить наше небо от российских самолетов, вы можете на это повлиять, мне так кажется, – отметил Зеленский.

Кроме закрытого неба над Украиной, добавил Владимир Зеленский, не менее важен вопрос усиления экономических санкций против Кремля.

По его словам, Канада может повлиять на то, чтобы с рынка РФ ушло как можно больше канадских компаний.

– Как бы то ни было, ни одного доллара на войну! Если они остаются в России, спонсируют войну, они не имеют права работать в Канаде, – подчеркнул Зеленский.

Отдельно Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Президент спросил его, может ли он представить ежедневные жертвы, в том числе среди женщин и детей, в своей стране.

– Джастин, вы можете себе представить? Можете ли вы представить, что каждый день вы получаете докладные с указанием количества жертв, включая женщин и детей? В настоящее время жертвами этой войны стали 97 детей. Вы можете себе представить? Что, если бы знаменитая Си-Эн Тауэр (телекоммуникационная башня в Торонто, – Ред.) потерпела удары российскими бомбами?

Украинский президент отметил, что ни в коем случае никому такого бы не пожелал, но в очередной раз подчеркнул, что именно такой 20-е сутки подряд является реальность Украины и украинских граждан.

Перед и после завершения выступления все без исключения депутаты парламента Канады стоя приветствовали Владимира Зеленского громкими овациями.