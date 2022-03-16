США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд. Она включает 800 систем ПВО, 9 тыс. противотанковых комплексов, беспилотники, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.

Также помощь США для Украины будет содержать дроны. Об этом сообщил президент Джо Байден.

— Новый пакет беспрецедентной помощи Украине включает 800 единиц систем ПВО, чтобы украинские военные могли защищать небо от российских самолетов. И по просьбе президента Зеленского мы поможем купить дополнительные системы и боеприпасы для них. Новый пакет также включает 9 тыс. противотанковых систем, высокоточных противотанковых систем, переносных противотанковых гранатометов, 7 тыс. единиц гранатометов и стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов и беспилотники, — перечислил Байден.

Байден добавил, что американский народ будет всегда поддерживать Украину, которая борется за свою демократию и выживание.

— Это будет долгая и тяжелая борьба. Мы им предоставляем оружие в эти трудные дни, и продолжим это делать. Также мы будем поддерживать Украину путем прямой финансовой помощи. Вместе с партнерами мы продолжим оказывать давление на путинскую экономику, в частности, на международной арене. Наша цель – чтобы Путин заплатил дорогую цену за это, – сказал президент США.

16 марта начались 21-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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