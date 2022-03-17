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Факты / Мир / Мировые новости

Кулеба объяснил, что произойдет в случае невыполнения РФ решения суда ООН в Гааге об Украине

Юля Захарченко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Россия должна понести полную юридическую ответственность за начавшуюся войну в Украине. Международный суд ООН в Гааге обязал Российскую Федерацию остановить вооруженную агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это непростое и продолжительное дело, однако важное для дальнейшей поддержки Украины иностранными государствами.

– На самом высоком уровне зафиксировано, что Россия совершает незаконные военные действия на территории Украины. РФ обязана немедленно их прекратить, в частности, продвижение собственных подразделений и поддерживаемых ею вооруженных формирований.

Путин пытался оправдать российскую агрессию против Украины различными псевдопричинами, однако их полностью разбили на самом высоком международном уровне.

– Очень важно, что в решении суда указано, что нет никаких доказательств в пользу утверждений России о так называемом совершении Украиной преступления геноцида на своей территории. Это одна из псевдопричин Путина для обоснования российской агрессии против Украины. Она сегодня разбита вдребезги на самом высоком международном уровне. Не было никакого основания для совершения вторжения. Это непростое и очень продолжительное дело.

Министр объяснил, что произойдет, если Российская Федерация не выполнит решение Международного суда ООН в Гааге.

— Если Россия его не выполнит (есть основания полагать, что так и будет), это окажет негативное влияние на окончательное решение суда по этому делу, в частности, в контексте определения судом суммы компенсации, которую должна получить Украина. Второй момент важен с юридической и политической стороны. Теперь любые слова, что якобы нет никакой российской агрессии или что Россия все делает правильно, будут разбиваться о решение Международного суда ООН. Это важная политическая и юридическая победа для мобилизации мирового сообщества в поддержку Украины.

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Фото: МИД

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