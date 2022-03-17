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Представился Шмыгалем: самозванец позвонил министру обороны Британии, но провалился

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Представился Шмыгалем: самозванец позвонил министру обороны Британии, но провалился

Самозванец попытался выдать себя за главу украинского Кабмина Дениса Шмыгаля в разговоре с министром обороны Великобритании Бэном Уоллесом.

Об этом рассказал сам глава британского оборонного ведомства.

— Сегодня самозванец, называющий себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он задал несколько обманчивых вопросов и, ощутив подозрение, я прервал звонок, — написал Уоллес в Twitter.

Он отметил, что российские фейки и дезинформация не смогут отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину.

— Отчаянная попытка, — подытожил министр.

Наш премьер-министр Денис Шмыгаль не остался в стороне и пошутил, мол, чтобы в следующий раз Уоллес перед началом разговора попросил собеседника сказать слово паляниця.

— Несмотря на какие-либо попытки российской дезинформации, мир видит, что правда за Украиной, — добавил Шмыгаль.

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Фото: УНИАН, Getty Images

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