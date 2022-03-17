Продолжаем работу по депутинизации: РФ отстранили от заседаний Дунайской комиссии

Все российские представители утратили полномочия в Дунайской комиссии. Это произошло после того, как в четверг комиссия приняла постановление о военной агрессии РФ против Украины, нарушающей основные принципы Конвенции о режиме судоходства на Дунае. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Все российские представители потеряли полномочия по восстановлению мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, — отметил министр.

Россияне отстранены от работы всех заседаний и рабочих органов Дунайской комиссии. Граждане Российской Федерации будут уволены с дипломатической и административно-технических должностей Секретариата комиссии.

Внеочередную сессию Дунайской комиссии, на которой были приняты соответствующие решения, созвала глава Дунайской комиссии и посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Над результатом работали Министерство иностранных дел, Министерство инфраструктуры и Государственная служба морского и речного транспорта.

— Мы продолжаем планомерную работу по депутинизации всех международных организаций, комиссий и других международных площадок, – отметил Кулеба.

Дунайская комиссия – международная межправительственная организация, созданная в рамках Конвенции о режиме судоходства на Дунае, подписанной в Белграде 18 августа 1948 года. Заседания Дунайской комиссии проводятся дважды в год в столице Венгрии Будапеште.

Днем ранее, 16 марта, на внеочередном заседании Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении РФ после 26 лет членства.

15 марта Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о том, что Россия больше не может быть государством-членом Организации.