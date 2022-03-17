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Факты / Мир / Мировые новости

Привлечь Путина и его сторонников к ответственности – Канада о работе с партнерами

Татьяна Забожко редактор ленты
Привлечь Путина и его сторонников к ответственности – Канада о работе с партнерами

Канада продолжит сотрудничать с международными партнерами, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и его сторонников к ответственности.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Канады.

В ведомстве подчеркнули, что российский режим использовал вопиющие и необоснованные заявления для вторжения в мирную и суверенную страну.

Напомним, что несколькими часами ранее Министерство транспорта страны запретило белорусским самолетам заходить в воздушное пространство Канады из-за поддержки неспровоцированной агрессии России в Украине.

16 марта Международный суд ООН в Гааге вынес приговор РФ, обязав Россию приостановить военные действия в Украине.

17 марта начались 22-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Foreign Policy CAN

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Фото: Depositphotos

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