Канада продолжит сотрудничать с международными партнерами, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и его сторонников к ответственности.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Канады.

The Russian regime has used egregious & unsubstantiated claims to invade a peaceful & sovereign country. We will continue to work with our international partners to hold Putin & his enablers accountable. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) March 16, 2022

В ведомстве подчеркнули, что российский режим использовал вопиющие и необоснованные заявления для вторжения в мирную и суверенную страну.

Напомним, что несколькими часами ранее Министерство транспорта страны запретило белорусским самолетам заходить в воздушное пространство Канады из-за поддержки неспровоцированной агрессии России в Украине.

16 марта Международный суд ООН в Гааге вынес приговор РФ, обязав Россию приостановить военные действия в Украине.

17 марта начались 22-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Foreign Policy CAN