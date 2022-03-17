Канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которые состоятся сегодня в Берлине, отметил, что Альянс не будет вступать в войну в Украине.

По его словам, НАТО должно проанализировать ее последствия для себя и сконцентрироваться на безопасности всех своих членов, прежде всего на восточном фланге.

Именно поэтому Германия уже увеличила свой оборонный бюджет, выделив дополнительно €100 млрд на нужды Бундесвера.

Шольц сказал, что во время январского визита Столтенберга в Берлин еще была надежда предотвратить полномасштабное нападение РФ на Украину, однако Путин отверг все возможности для мирного разрешения конфликта.

Канцлер заверил, что Запад продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную помощь и поставлять вооружение.

– Германия вносит свой вклад, и будет продолжать это делать, – заверил Шольц.

Президент Владимир Зеленский выступил с речью в Бундестаге, в которой призвал Германию помочь остановить войну в Украине.

По словам президента, сейчас Германия как-будто находится за аналогичной невидимой стеной “между свободой и неволей”, поскольку до сих пор не решилась разорвать все связи с Россией.