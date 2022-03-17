Великобритания передаст Украине самые быстрые зенитные ракеты Starstreak. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

Starstreak — это переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов.

Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса “земля-воздух” малой дальности. ПЗРК может поражать воздушные цели на высоте 5 км.

Тактико-технические характеристики ПЗРК Starstreak

Длина ракеты: 1,39 м

Диаметр корпуса: 0,13м

Размах крыла: 0,27 м

Масса ракеты: 14 кг

Максимальная скорость: ~3,5 M

Дальность действия: 300-7000 м

Время полета: 8 с

Боевая часть: три проницаемых вольфрамовых субэлемента (так называемые “дротики”), имеющие осколочные БЧ

Масса субэлемента: ~0,9 кг

В Starstreak вместо традиционной осколочно-фугасной боевой части используется три кинетических вольфрамовых субэлемента, каждый из которых имеет свою осколочную боевую часть, что увеличивает вероятность успешного поражения цели.

Конструкция позволяет разогнать суббоеприпасы до скорости около 3500 км/ч, что нивелирует любые противоракетные маневры противника.

Ранее стало известно, что США передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд. Она включает в себя 800 систем ПВО, 9 тыс. противотанковых комплексов, беспилотники, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.

Также помощь США для Украины будет содержать дроны. По словам Джо Байдена, американский народ всегда будет поддерживать Украину, которая борется за свою демократию и выживание.