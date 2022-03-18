Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий увеличение польской армии вдвое, а также повышение расходов на оборонный сектор республики.

Подписание документа состоялось на церемонии в президентском дворце, где присутствовали представители польских военных, премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министры Ярослав Качиньский и Мариуш Блащак.

Так, личный состав вооруженных сил Польши будет увеличен до 300 тыс. человек. Из них 50 тыс. – в территориальной обороне. В настоящее время численность польской армии составляет около 150 тыс. человек.

— Мы предполагали, что Россия может совершить нападение на Украину, так, как об этом когда-то говорил президент (Польши, — Ред.) Лех Качиньский. К сожалению, мы ожидали, что это может произойти. И что в этой связи мы в будущем можем быть очередной целью нападения прожорливой имперской России. Поэтому мы приняли такое решение, – сказал президент Польши.

Во время церемонии выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

– Мы собрались в особый момент, когда украинцы мужественно защищаются от российской агрессии. Эта война важна для Европы и всего мира. Это знаменует начало нового времени, когда безопасность становится центральным и доминирующим вопросом для каждой страны, — сказал он.

Польский вице-премьер добавил, что для того, чтобы Польша жила, развивалась и имела прекрасное будущее, польскому правительству необходимо быть в безопасности от того, что сейчас происходит в Украине.

Расходы на польскую оборону в этом году составят не менее 2,2% от ВВП, а с 2023 года будут увеличены до 3% ВВП. Польское правительство каждые четыре года планирует утвердить план перевооружений на 15-летний период.

В частности, указом предусматриваются дополнительные выплаты военнослужащим.

Президент Польши также внедрил добровольную службу в резерве. Следовательно, добровольцы смогут пройти 28-дневную интенсивную базовую подготовку, а затем 11 месяцев спецподготовки.

Источник: Wiadomosci