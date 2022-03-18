Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна должна быть готова к “войне высокой интенсивности”, которая может вернуться на европейский континент. Поэтому стоит увеличить финансирование французской армии.

Об этом французский лидер заявил во время презентации своей программы на президентских выборах-2022 в пригороде Парижа. Выборы президента должны пройти во Франции 10 апреля.

В ходе презентации Макрон заявил о необходимости усилить французскую армию на фоне полномасштабной войны в Украине.

Политик отметил, что оборонный бюджет Франции в 2025 году должен достичь €50 млрд.

По словам Макрона, Франция должна быть гибкой на фоне новых видов конфликтов в космосе и киберпространстве, инвестировать в передовые технологии и укреплять армию.

– Наши силы – единственная полноценно укомплектованная армия в Западной Европе. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы противостоять войне высокой интенсивности, которая может вернуться на наш континент. У нас есть средства, – подчеркнул Макрон.

Он также анонсировал удвоение количества резервистов в армии, увеличение численности полиции и жандармерии.

Emmanuel Macron sur l’armée: “Il nous faut intensifier nos investissements pour pouvoir affronter une guerre de haute intensité qui peut revenir sur notre continent” pic.twitter.com/j0K0FxClwl — BFMTV (@BFMTV) March 17, 2022

Во время презентации программы Макрон также отметил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину стало “электрошоком” для НАТО. По мнению политика, нынешние события помогут прояснить стратегическую роль Альянса.

– Война, начатая Путиным, создает на наших границах и на нашей европейской земле необычную угрозу, которая дает стратегическое разъяснение роли НАТО. Но я продолжаю считать, что нам нужно восстановить новый европейский порядок безопасности, что нынешняя война в Украине делает его еще более необходимым, – заявил Макрон.

12 марта канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели очередной телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Они призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому разрешению вооруженного конфликта.

Впоследствии Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении РФ.

Источник: Libération, BFM TV, Politico