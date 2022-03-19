Польша закупит для своей армии турецкие беспилотники Bayraktar и самые современные самолеты международного производства F-35.

Об этом в эфире польского телевидения сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

— Имеется готовый план действий, который уже реализуется с 2015 года, касающийся приобретения современного оборудования. Я имею в виду ракет Patriot, HIMARS, самых современных самолетов F-35 или беспилотников Bayraktar, — сказал польский министр.

Он добавил, что в этом году польская армия будет оснащена ударными самолетами.

— Однако размеры этой задачи гораздо масштабнее, поскольку мы видим, что происходит за нашей восточной границей. Россия напала на Украину, и мы очень серьезно относимся ко всему, что происходит на нашей восточной границе. Нам необходимо укрепить иммунитет Республики Польша, и только благодаря сильной польской армии мы будем в безопасности, — сказал Мариуш Блащак.

Напомним, ранее 18 марта президент Польши Анджей Дуда подписал закон, согласно которому численность польской армии будет увеличена вдвое.

Законом предусматривается увеличение количество солдат в польской армии путем введения новой добровольной военной службы, наращиванием резервов, а также при повышении заработных плат для военнослужащих ВС Польши.

Источник: tvp.info