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Факты / Мир / Мировые новости

США отказываются обслуживать самолеты из РФ: один из них принадлежит олигарху Абрамовичу

Илья Нежигай редактор ленты
Літак

Министерство торговли США примет меры, чтобы фактически снять с эксплуатации ряд самолетов, которые недавно летали в Россию и нарушали американский экспортный контроль.

Как сообщает CNN, в списке находится самолет, используемый российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Список включает самолеты, эксплуатируемые российскими пассажирскими и грузовыми перевозчиками. Как отмечают эксперты, это может еще больше затруднить попытки России продолжить некоторые международные полеты.

Американское Министерство торговли планирует предупредить компании и другие организации по всему миру об отказе от любого обслуживания этих самолетов, что включает заправку, техническое обслуживание, ремонт, предоставление запасных частей или услуг, которые нарушают экспортный контроль США.

К компаниям, которые нарушат американский экспортный контроль, будут применены наказания, что может включать как потерю экспортных привилегий, штрафы, тюремное заключение или другие ограничения.

В министерстве добавили, что эти меры означают, что международные полеты из России на этих самолетах фактически приостановлены.

Напомним, в прошлом месяце, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Соединенные Штаты, Канада и большая часть Европы запретили российским самолетам летать над своим воздушным пространством, что привело к отмене большей части международных рейсов РФ.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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