Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон за рулем грузовика везет гуманитарку украинцам

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон едет в Польшу с пожертвованиями для беженцев из Украины.

При чем Кэмерон едет в Польшу самостоятельно на грузовике. Он доставляет пожертвования Красному Кресту.

— В настоящее время я еду в Польшу с двумя коллегами из Chippy Larder, чтобы доставить их Красному Кресту. Это будет долгий путь, но я буду держать вас в курсе, — отметил Кэмерон.

Среди пожертвований одежда, подгузники и средства первой помощи. Они поступили от общественного продовольственного проекта Chippy Larder, в котором Кэмерон работал волонтером последние два года.

I’m currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek

— David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022