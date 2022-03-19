Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон за рулем грузовика везет гуманитарку украинцам

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон едет в Польшу с пожертвованиями для беженцев из Украины.

При чем Кэмерон едет в Польшу самостоятельно на грузовике. Он доставляет пожертвования Красному Кресту.

— В настоящее время я еду в Польшу с двумя коллегами из Chippy Larder, чтобы доставить их Красному Кресту. Это будет долгий путь, но я буду держать вас в курсе, — отметил Кэмерон.

Среди пожертвований одежда, подгузники и средства первой помощи. Они поступили от общественного продовольственного проекта Chippy Larder, в котором Кэмерон работал волонтером последние два года.

I’m currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

Дэвид Кэмерон похвалил щедрость сообщества в западном Оксфордшире и британского народа в целом.

Выступая ранее, посол Украины в Великобритании приветствовал всю поддержку, предлагаемую британским народом, но сказал, что деньги будут лучше размещены, чем громоздкие предметы.

— Идея проста: если можете, дайте пару фунтов, а не несите вещи в сумке, — сказал он.