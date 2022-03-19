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Факты / Мир / Мировые новости

Российские банковские карты Мир обьявили незаконными в Грузии

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Российские банковские карты Мир обьявили незаконными в Грузии

Грузинские банки не обслуживают карточки платежной системы Мир. Прием таких банковских карт в стране объявили вне закона.

Об этом заявил Национальный банк Грузии. В пресс-службе Нацбанка отметили, что написали это обращение в ответ на публикации в местных СМИ. В них сообщалось о планах принимать карты Мир в стране.

— Систему Мир в Грузии не обслуживает ни один коммерческий банк или провайдер платежного обслуживания. Соответственно, если организация, работающая в Грузии, обслуживает платежную компанию, у которой нет регистрации, она нарушает закон Грузии О платежной системе и платежных услугах, – заявили в Нацбанке Грузии.

Мир — российская платежная система для электронных переводов средств, созданная Центральным банком России. В РФ ее активно пропагандируют, как альтернативу Visa и MasterCard. Мир принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Собственно остальные Нацбанки отказываются от обслуживания этих карт.

Дело в том, что карты Visa и MasterCard российских банков продолжают работать внутри РФ. Но трансграничные операции по картам недоступны. Это означает, что россияне не могу оплачивать ими покупки в иностранных магазинах. Также они не могут рассчитываться этими картами за границей.

Источник: Нацбанк Грузии

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Фото: Depositphotos

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