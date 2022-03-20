Российских пленных будут привлекать для восстановления экономики Украины и обмена — МВД

Пленных российских военных планируют привлечь для восстановления экономического потенциала Украины. Правительство рассматривает вероятную возможность обмена.

В эфире телеканала ICTV заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что Украина действует согласно международным нормам гуманитарного права.

— Согласно нормам международного права, российские военные, попавшие в плен в Украине, будут использоваться для восстановления экономического потенциала и в качестве обменного фонда, — отметил заместитель главы МВД.

Он подчеркнул, что Украина действует с учетом международных норм гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции, которая является неотъемлемой частью национального законодательства.

Заместитель министра внутренних дел заверил, что Украина обязуется содержать пленных согласно ратифицированным Киевом нормам международного права.