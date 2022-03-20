Во Франции обеспокоились из-за недостаточного количества боеприпасов

Депутаты французского парламента заявили, что страна не готова к большому вооруженному конфликту.

По их словам, боеприпасов, которые находятся на складах армии, хватит лишь “на четыре дня интенсивного конфликта”. Они обеспокоились по этому поводу из-за полномасштабной войны на территории Украины.

– Вы должны знать, как переходить с мирного времени на военное, мы этого не делали 75 лет. У нас не хватит боеприпасов для очень длительного конфликта, — сказал председатель комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон дал старт резкому увеличению расходов на оборону. В нынешнем году бюджет французских вооруженных сил вырос до €40,9 млрд.

Ранее Макрон заявил о необходимости усилить французскую армию на фоне полномасштабной войны в Украине.

По его словам, вторжение РФ в Украину стало “электрошоком” для НАТО. По мнению политика, нынешние события помогут прояснить стратегическую роль Североатлантического союза.