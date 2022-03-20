Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 24 день войны
Убили Убили
112 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Факты / Мир / Мировые новости

Австралия вводит запрет на продажу глинозема и алюминия России

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Австралия вводит запрет на продажу глинозема и алюминия России

Австралия вводит запрет на продажу глинозема и алюминиевой руды в Россию. Эти компоненты необходимы для создания боеприпасов.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на The Guardian.

Правительство Австралии заявило, что таким образом страна хочет ограничить возможность РФ производить алюминий, являющийся важнейшим компонентом боеприпасов.

Россия получает 20% потребностей в глиноземе от Австралии.

В Австралии отметили, что они будут работать с экспортерами и ведущими организациями, которые повлияют на запрет, чтобы найти новые и расширить существующие рынки.

Санкции, вероятно, окажут влияние на Queensland Alumina Ltd (QAL), большинство которой принадлежит Rio Tinto совместно с российской Rusal International – вторым по величине производителем алюминия в мире.

Объявленные санкции против двух российских бизнесменов Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски уже повлияли на QAL. Ведь компания, основанная Дерипаской, владеет 20% QAL.

Кроме того, австралийское правительство объявило новый пакет помощи Украине – 70 тыс. т угля, а также экстренную гуманитарную помощь – $30 млн.

Страна также вводит экстренную гуманитарную визу для украинских беженцев. К тому же Австралия решила увеличить военную помощь Украине на $21 млн. В результате всего Киев получит помощь в $91 млн.

Читайте
Япония, Австралия и Новая Зеландия ужесточают санкции против РФ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка