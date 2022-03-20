Австралия вводит запрет на продажу глинозема и алюминия России

Австралия вводит запрет на продажу глинозема и алюминиевой руды в Россию. Эти компоненты необходимы для создания боеприпасов.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на The Guardian.

Правительство Австралии заявило, что таким образом страна хочет ограничить возможность РФ производить алюминий, являющийся важнейшим компонентом боеприпасов.

Россия получает 20% потребностей в глиноземе от Австралии.

В Австралии отметили, что они будут работать с экспортерами и ведущими организациями, которые повлияют на запрет, чтобы найти новые и расширить существующие рынки.

Санкции, вероятно, окажут влияние на Queensland Alumina Ltd (QAL), большинство которой принадлежит Rio Tinto совместно с российской Rusal International – вторым по величине производителем алюминия в мире.

Объявленные санкции против двух российских бизнесменов Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски уже повлияли на QAL. Ведь компания, основанная Дерипаской, владеет 20% QAL.

Кроме того, австралийское правительство объявило новый пакет помощи Украине – 70 тыс. т угля, а также экстренную гуманитарную помощь – $30 млн.

Страна также вводит экстренную гуманитарную визу для украинских беженцев. К тому же Австралия решила увеличить военную помощь Украине на $21 млн. В результате всего Киев получит помощь в $91 млн.