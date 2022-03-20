К Израилю обратились известные украинские евреи с призывом упростить прием беженцев из Украины

Из-за введения дополнительных процедур, осложнивших въезд в Израиль украинцев с любыми целями, в том числе беженцев, известные украинские евреи обратились к правительству и Кнессету Израиля с призывом отменить введенные ограничения.

Издание РБК-Украина обнародовало текст заявления, под которым подписались около сотни известных украинских евреев – представителей политических, культурных, научных кругов и бизнеса.

«Подписанты поблагодарили Израиль за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, публичное осуждение агрессии России, гуманитарную помощь и усилия премьер-министра Нафтали Бенета по дипломатическому урегулированию. Вместе с тем, как говорится в письме, Израиль ввел дополнительные процедуры для украинцев, усложнив въезд в страну даже с туристическими и бизнес-целями, а также квотировал количество беженцев. Эти меры повлекли за собой волну критики в украинском обществе», — пишет РБК-Украина.

Украинские евреи напомнили правительственным чиновникам Израиля о том, что народ Украины всегда сочувствовал Израилю в его стремлении отстаивать собственную независимость. Сегодня украинцы рассчитывают на аналогичную реакцию со стороны израильтян.

На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свою свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина стала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с удивлением и возмущением обращаются к нам по поводу упомянутых решений Израиля, — процитировало издание письмо.

Подписанты также напомнили страницы истории времен Холокоста, когда некоторые страны закрывали границы для беженцев-евреев, в то время как украинцы оказывали помощь евреям, становясь Праведниками.

Уверены, что в ситуации войны закрывать двери перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения – крайне негуманно, – заявили известные украинские евреи и призвали правительство Израиля отменить принятые ограничения.

Среди подписавших письмо: бизнесмен Андрей Адамовский, со-президент ВААД Украины Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиа-менеджер, владелец РБК-Украина Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, бизнесмен Андрей Ставницер, президент ФК Динамо Киев Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, телеведущий Савик Шустер, а также известные украинские раввины, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки.