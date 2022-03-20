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Факты / Мир / Мировые новости

Получить контроль над украинским небом было основной задачей РФ — Британская разведка

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Получить контроль над украинским небом было основной задачей РФ — Британская разведка

Воздушные Силы Украины и ПВО продолжают эффективно защищать украинское авиационное пространство Украины.

Об этом сообщила Британская разведка.

В своих обновлениях разведка сообщила, что неспособность захватить небо существенно затормозила прогресс русских войск.

Россия не смогла получить контроль в воздухе, поэтому все чаще использует оружие дальнего действия, запускаемого с территории России и Беларуси.

В разведке также сообщили, что получить контроль над воздухом было одной из главных целей России в первые дни конфликта. Поэтому неспособность сделать это значительно затормозила их операционный прогресс.

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