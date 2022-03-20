Позиция Китая по ситуации вокруг Украины основывается на его собственных оценках. При этом Пекин отвергает обвинения и подозрения в свой адрес, которые звучат из-за границы.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И в комментарии журналистам.

– Китай и дальше будет выносить независимые суждения, основанные на сути вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления. И мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая, – отметил Ван И, слова которого приводит китайский МИД.

Он также прокомментировал недавние переговоры лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом относительно развязанной РФ войны в Украине. По словам министра, Си Цзиньпин в разговоре с американским лидером разъяснил позицию Китая, и ключевой месседж состоял в том, что “КНР всегда была силой для поддержания мира во всем мире”.

– Мы всегда выступали за поддержку мира и против войны, – добавил глава МИД.

Ван И уточнил, что лидер Китая во время разговора с Байденом представил собственное видение решения ситуации вокруг Украины, состоящее из двух аспектов:

• Все стороны должны содействовать переговорам, чтобы как можно скорее прекратились огонь и боевые действия, а также чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарного кризиса.

• Долгосрочное же решение, по мнению Пекина, состоит в том, чтобы “отказаться от менталитета холодной войны, воздержаться от групповой конфронтации и действительно сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности”. Китайская сторона настаивает, что только так можно добиться “долгосрочной стабильности на европейском континенте”.

– Время докажет, что Китай, занимая такую позицию, находится на правильной стороне истории, – подытожил глава китайского МИД.

Позиция Китая по поводу войны в Украине и санкций

Как отмечает американский телеканал CNN, комментарий министра Ван И прозвучал как реакция на состоявшиеся в пятницу, 18 марта, переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена. Вашингтон пытается отговорить Китай от предоставления помощи РФ в войне против Украины.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что Россия попросила у Китая как военную, так и финансовую помощь.

Китай до сих пор прямо не осудил вторжение российских войск в Украину, однако и не предложил явную поддержку Москве.

Как сообщает CNN, по оценкам экспертов, Пекин занимает неоднозначную позицию, пытаясь сбалансировать свое стратегическое партнерство с Москвой и одновременно сохранить экономические связи с Западом.

Стоит отметить, что параллельно с комментарием Ван И в информационном пространстве также появилось заявление замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэна по поводу антироссийских санкций. Он утверждает, что введенные против РФ санкции за агрессию против Украины становятся “все более возмутительными”.

По мнению Лэ Юйчэна, “злоупотребление” санкциями будет иметь “катастрофические последствия” для мира.

– Санкции только навредят простым людям, повлияют на послевоенную экономическую и финансовую систему и сделают мировую экономику хуже… Исторический опыт не раз доказывал, что санкции не могут решить проблему, – утверждает китайский чиновник.

Лэ Юйчэн добавил, что “корнем” вооруженного конфликта в Украине якобы является “менталитет холодной войны и силовая политика”, а также обвинил НАТО в “отказе от обещания” не расширяться на восток.

Стоит отметить, что в Вашингтоне уже не раз предупреждали Пекин об ответственности за любую поддержку России в войне против Украины.

В то же время, посол Китая в Украине Фань Сяньжун уверял, что его страна будет оставаться дружественной для украинского народа. Он заявил, что Китай никогда не нападет на Украину и предоставит гуманитарную помощь.

Источник: МИД Китая, CNN