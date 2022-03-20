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Факты / Мир / Мировые новости

Россия не начала бы войну, если бы Украина была членом НАТО — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Україна-НАТО

Если бы НАТО приняла Украину в Североатлантический союз раньше, тогда Российская Федерация не осуществила бы полномасштабное вторжение на территорию нашего государства.

В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, Россия не начала бы войну против Украины, если бы она была членом НАТО.

– Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для своего народа, – подчеркнул Зеленский в комментарии иностранным СМИ.

Глава государства выразил благодарность за помощь, оказываемую НАТО с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

— Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, то сделайте это немедленно, потому что люди умирают каждый день, — отметил президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что просил представителей НАТО лично прямо сказать, примет ли Альянс Украину.

— Я просил их лично сказать прямо, что мы примем вас в НАТО через год-два-пять, просто скажите это прямо и четко, или просто скажите нет. И ответ был очень четким: вы не собираетесь быть членом НАТО, но публично двери останутся открытыми, — сказал Зеленский.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos, Офис президента

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