Россия не начала бы войну, если бы Украина была членом НАТО — Зеленский

Если бы НАТО приняла Украину в Североатлантический союз раньше, тогда Российская Федерация не осуществила бы полномасштабное вторжение на территорию нашего государства.

В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, Россия не начала бы войну против Украины, если бы она была членом НАТО.

– Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для своего народа, – подчеркнул Зеленский в комментарии иностранным СМИ.

Глава государства выразил благодарность за помощь, оказываемую НАТО с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

— Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, то сделайте это немедленно, потому что люди умирают каждый день, — отметил президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что просил представителей НАТО лично прямо сказать, примет ли Альянс Украину.