Швейцария готова стать посредником в переговорах по прекращению войны в Украине. Об этом сообщил президент страны Игнацио Кассис.
– Швейцария объединяет нейтралитет с гуманитарной традицией. Это маленькая страна, которая решительно предана свободе и готова играть роль посредника за кулисами или вести переговоры, – сказал глава государства.
По его словам, граждане Швейцарии сочувствуют страданиям, которые сейчас переживает Украина.
– Люди глубоко поражены мужеством украинского народа, который борется за демократию и свободу, а также его решимостью противостоять угнетению и защищать основные ценности свободного мира, которые мы также разделяем, – подчеркнул Игнацио Кассис.
Президент Швейцарии требует немедленного открытия гуманитарных коридоров и надеется, что Швейцария сможет помочь в восстановлении Украины, когда придет время.
Кроме того, 21 марта Игнацио Кассис поедет в Польшу и Молдову, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся украинские беженцы, а также получить информацию о швейцарской гуманитарной помощи.
Wolodymir @ZelenskyyUa,
Wir sind beeindruckt von Deinem Willen.
Wir sehen, wie die #Ukraine Grundwerte der freien Welt verteidigt, die auch unsere Werte sind.
Wir sind da, um gemäss unserer humanitären Tradition solidarisch beizustehen.
Take care, my friend. pic.twitter.com/SvdDlctovs
— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) March 19, 2022
Напомним, что 19 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета в банках ответственных за войну в Украине.
Послушать главу Украины на Федеральной площади в Берне собралось несколько тысяч человек.
20 марта начались 25-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Archyde