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Факты / Мир / Мировые новости

Швейцария готова стать посредником для прекращения войны в Украине

Татьяна Забожко редактор ленты
президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс

Швейцария готова стать посредником в переговорах по прекращению войны в Украине. Об этом сообщил президент страны Игнацио Кассис.

– Швейцария объединяет нейтралитет с гуманитарной традицией. Это маленькая страна, которая решительно предана свободе и готова играть роль посредника за кулисами или вести переговоры, – сказал глава государства.

По его словам, граждане Швейцарии сочувствуют страданиям, которые сейчас переживает Украина.

– Люди глубоко поражены мужеством украинского народа, который борется за демократию и свободу, а также его решимостью противостоять угнетению и защищать основные ценности свободного мира, которые мы также разделяем, – подчеркнул Игнацио Кассис.

Президент Швейцарии требует немедленного открытия гуманитарных коридоров и надеется, что Швейцария сможет помочь в восстановлении Украины, когда придет время.

Кроме того, 21 марта Игнацио Кассис поедет в Польшу и Молдову, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся украинские беженцы, а также получить информацию о швейцарской гуманитарной помощи.

Напомним, что 19 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заморозить счета в банках ответственных за войну в Украине.

Послушать главу Украины на Федеральной площади в Берне собралось несколько тысяч человек.

20 марта начались 25-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Archyde

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Фото: Getty Images

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