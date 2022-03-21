В Международном уголовном суде (МУС) в Гааге не действует ограничение на привлечение к ответственности высших должностных лиц государств. Поэтому глава РФ Владимир Путин может предстать перед Гаагским трибуналом за военные преступления против Украины.

Такие разъяснения дал в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle немецкий юрист, профессор международного права в Берлинском университете имени Гумбольдта Флориан Есбергер.

Расследование Германией военных преступлений РФ

Как известно, недавно Федеральная прокуратура Германии в городе Карлсруэ приступила к расследованию военных преступлений, совершенных РФ на территории Украины. Речь идет о так называемом структурном расследовании.

Как объяснил Флориан Есбергер, в отличие от обычных судебных разбирательств, структурное расследование направлено на сбор и документацию преступлений. То есть на этом этапе речь не идет о конкретных подозреваемых.

В дальнейшем на основании собранных улик можно будет открыть уголовные дела в отношении конкретных лиц – как в Германии, так и в суде Гааги.

– Все возможные доказательства в этом случае собирает Федеральная прокуратура в Карлсруэ, чтобы впоследствии их можно было применить в уголовном процессе против конкретного лица, который может проходить в Германии, другой стране ЕС или Международном уголовном суде в Гааге, — отметил юрист.

Он уточнил, что, согласно Международному уголовному кодексу ФРГ, Германия имеет право начинать такие расследования военных преступлений и преступлений против человечности, независимо от того, где именно они были совершены.

– Одной из причин, по которой Германия решила начать это расследование, безусловно, стал тот факт, что сейчас в страну прибывает огромное количество беженцев из Украины, которые могут являться свидетелями преступлений и предоставить определенные доказательства, — добавил Есбергер.

Юрист также объяснил, что такие расследования в Германии обычно находятся в юрисдикции генпрокурора при Верховном суде ФРГ в Карлсруэ (являющемся высшим органом уголовного преследования в стране). Поскольку провести следственные действия в Украине или РФ сейчас невозможно, немецкая сторона может сосредоточиться на документировании доказательств, которые могут предоставить свидетели (беженцы из Украины) или СМИ, на информации из открытых источников и данных от международных организаций (от Amnesty International до ООН).

По словам Флориана Есбергера, если подозреваемые в военных преступлениях в Украине не будут находиться на территории Германии, вести против них судебный процесс и вынести приговор заочно в этой стране невозможно. Таковы требования уголовно-процессуального права ФРГ.

В то же время, если они будут находиться на территории Евросоюза, Германия может выписать ордер на арест.

– В Европе очень хорошо организовано сотрудничество между органами прокуратуры разных стран и международными уголовными судами. Доказательства, собранные в Германии, можно будет применить даже в том случае, если уголовное разбирательство будет происходить, например, в Польше или Международном уголовном суде в Гааге, — рассказал Есбергер.

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Могут ли судить Путина

Флориан Есбергер проинформировал, что если дело о военных преступлениях в Украине дойдет до немецкого суда, то ответчиками будут конкретные лица-исполнители преступных действий, а не Россия как страна.

Юрист подчеркнул, что пока Владимир Путин остается президентом РФ, он не сможет предстать перед уголовным судом в Германии.

– Этому препятствует международное право, а именно международно-правовой принцип иммунитета. Этот иммунитет не распространяется на представителей низшего звена, совершивших уголовные преступления, например, на генералов или солдат, но он защищает от государственного уголовного преследования руководителей высшего ранга, таких, как в этом случае, глава государства, министр иностранных дел или министр обороны, — рассказал Есбергер.

В то же время, такое ограничение не действует в Международном уголовном суде в Гааге, и он может начать уголовное преследование против хозяина Кремля.

– В Международном уголовном суде в Гааге, параллельно расследующем преступления, совершенные Россией во время войны в Украине, это ограничение не действует. Поэтому МУС может, по крайней мере, с точки зрения закона, начать уголовное преследование против Владимира Путина, — подчеркнул юрист.

По его словам, обвиняемым в военных преступлениях в Украине может грозить самое суровое наказание – вплоть до пожизненного заключения.

Как известно, 7 марта в Международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины против РФ о совершении последней военных преступлений на территории нашего государства.

16 марта суд ООН утвердил временные ограничительные меры против РФ. Суд обязал РФ остановить военные действия в Украине. В ответ спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет принимать это решение во внимание из-за отсутствия “согласия сторон”.