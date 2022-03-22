Европейский союз решил сформировать собственный военный потенциал для быстрых действий в случае кризисов, которые ЕС будет использовать совместно с НАТО или отдельно от Альянса.
Об этом сообщил Совет ЕС, который принял Стратегический компас укрепления безопасности и обороны Евросоюза до 2030 года.
— Враждебная среда в области безопасности требует от нас сделать качественный скачок вперед, укрепить наши возможности и готовность к действиям, усилить нашу устойчивость, больше и лучше инвестировать в оборонный потенциал, — отметили в Совете Евросоюза.
Согласно документу, Европейский Союз намерен:
- создать мощный потенциал быстрого развертывания ЕС численностью до 5 тыс. военных для разных типов кризисов;
- в случае необходимости развернуть 200 полностью экипированных экспертов по проведению операций Общей политики обороны и безопасности в течение 30 дней;
- проводить регулярные боевые учения на суше и море;
- повысить военную мобильность;
- укрепить гражданские и военные миссии и операции по обороне и безопасности ЕС;
- использовать Европейский фонд мира для поддержки партнеров.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что эти инициативы не означают создание европейской армии: каждое государство-член ЕС будет иметь свои Вооруженные силы.
Документ планируют подать на утверждение главами государств и правительств на Европейском совете 24 и 25 марта.