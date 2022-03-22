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Факты / Мир / Мировые новости

Для быстрых действий в случае кризисов: ЕС решил нарастить свой военный потенциал

Юля Захарченко редактор ленты
європейський союз

Европейский союз решил сформировать собственный военный потенциал для быстрых действий в случае кризисов, которые ЕС будет использовать совместно с НАТО или отдельно от Альянса.

Об этом сообщил Совет ЕС, который принял Стратегический компас укрепления безопасности и обороны Евросоюза до 2030 года.

— Враждебная среда в области безопасности требует от нас сделать качественный скачок вперед, укрепить наши возможности и готовность к действиям, усилить нашу устойчивость, больше и лучше инвестировать в оборонный потенциал, — отметили в Совете Евросоюза.

Согласно документу, Европейский Союз намерен:

  • создать мощный потенциал быстрого развертывания ЕС численностью до 5 тыс. военных для разных типов кризисов;
  • в случае необходимости развернуть 200 полностью экипированных экспертов по проведению операций Общей политики обороны и безопасности в течение 30 дней;
  • проводить регулярные боевые учения на суше и море;
  • повысить военную мобильность;
  • укрепить гражданские и военные миссии и операции по обороне и безопасности ЕС;
  • использовать Европейский фонд мира для поддержки партнеров.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что эти инициативы не означают создание европейской армии: каждое государство-член ЕС будет иметь свои Вооруженные силы.

Документ планируют подать на утверждение главами государств и правительств на Европейском совете 24 и 25 марта.

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Фото: Depositphotos

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