Европейский союз решил сформировать собственный военный потенциал для быстрых действий в случае кризисов, которые ЕС будет использовать совместно с НАТО или отдельно от Альянса.

Об этом сообщил Совет ЕС, который принял Стратегический компас укрепления безопасности и обороны Евросоюза до 2030 года.

— Враждебная среда в области безопасности требует от нас сделать качественный скачок вперед, укрепить наши возможности и готовность к действиям, усилить нашу устойчивость, больше и лучше инвестировать в оборонный потенциал, — отметили в Совете Евросоюза.

Согласно документу, Европейский Союз намерен:

создать мощный потенциал быстрого развертывания ЕС численностью до 5 тыс. военных для разных типов кризисов;

в случае необходимости развернуть 200 полностью экипированных экспертов по проведению операций Общей политики обороны и безопасности в течение 30 дней;

проводить регулярные боевые учения на суше и море;

повысить военную мобильность;

укрепить гражданские и военные миссии и операции по обороне и безопасности ЕС;

использовать Европейский фонд мира для поддержки партнеров.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что эти инициативы не означают создание европейской армии: каждое государство-член ЕС будет иметь свои Вооруженные силы.

Документ планируют подать на утверждение главами государств и правительств на Европейском совете 24 и 25 марта.