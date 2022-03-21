В китайской провинции Гуанси разбился самолет China Eastern Airlines со 132 людьми на борту.

Данные о количестве пострадавших и причинах аварии пока неизвестны.

По информации местных СМИ, после падения реактивного самолета Boeing 737 вспыхнул пожар в лесу.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Рейс MU5735 вылетел из Куньмина в Гуанчжоу в 13.15 по местному времени.

Согласно данным сайтов для отслеживания полетов, самолет находился в воздухе чуть больше часа.

Ресурс FlightRadar24 зафиксировал завершение полета в 14.22 по местному времени.

Борт находился на высоте менее километра.