В китайской провинции Гуанси разбился самолет China Eastern Airlines со 132 людьми на борту.
Данные о количестве пострадавших и причинах аварии пока неизвестны.
По информации местных СМИ, после падения реактивного самолета Boeing 737 вспыхнул пожар в лесу.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.
Рейс MU5735 вылетел из Куньмина в Гуанчжоу в 13.15 по местному времени.
Согласно данным сайтов для отслеживания полетов, самолет находился в воздухе чуть больше часа.
Ресурс FlightRadar24 зафиксировал завершение полета в 14.22 по местному времени.
Борт находился на высоте менее километра.