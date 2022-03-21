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В Еврокомиссии обещают как можно быстрее предоставить заключение по заявке на членство Украины в ЕС

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
В Еврокомиссии обещают как можно быстрее предоставить заключение по заявке на членство Украины в ЕС

Европейская комиссия обещает как можно скорее подготовить официальное заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом перед началом заседания глав МИД ЕС в понедельник, 21 марта, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи.

— ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем, – написал Варгеи на своей странице в Twitter.

Ранее Верховная Рада Украины обратилась к президенту Еврокомиссии и главе Европарламента с просьбой ускорить процедуру получения Украиной полноправного членства в ЕС.

— Убедительно просим Вас содействовать скорейшему получению положительного заключения Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата как начального шага к ускоренному прохождению процедуры получения полноправного членства в Европейском Союзе, которое будет прокладывать путь для решения Совета Европы начать предварительные переговоры с Украиной, – говорится в обращении.

Руководители украинского парламента, главы депутатских фракций и групп убеждены, что решение ЕС о безотлагательном вступлении Украины станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии и вознаграждением украинскому народу в его борьбе за свободу, демократию и европейские ценности.

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк отмечает, что более 86% украинцев приветствуют евроинтеграцию и верят, что Украина в ближайшее время станет членом ЕС.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. 18 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, когда ЕК предоставит вывод насчет заявки Украины на членство в Евросоюзе.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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