Европейская комиссия обещает как можно скорее подготовить официальное заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом перед началом заседания глав МИД ЕС в понедельник, 21 марта, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи.

— ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем, – написал Варгеи на своей странице в Twitter.

At #EU Foreign Ministers meeting #FAC for @EU_Commission today: #EU continues to stand by #Ukraine & its people, delivering assistance. And we started working on delivering an opinion on the basis of the application for membership for #Ukraine. We will work as fast as we can. pic.twitter.com/XnoRkHkurq — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 21, 2022

Ранее Верховная Рада Украины обратилась к президенту Еврокомиссии и главе Европарламента с просьбой ускорить процедуру получения Украиной полноправного членства в ЕС.

— Убедительно просим Вас содействовать скорейшему получению положительного заключения Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата как начального шага к ускоренному прохождению процедуры получения полноправного членства в Европейском Союзе, которое будет прокладывать путь для решения Совета Европы начать предварительные переговоры с Украиной, – говорится в обращении.

Руководители украинского парламента, главы депутатских фракций и групп убеждены, что решение ЕС о безотлагательном вступлении Украины станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии и вознаграждением украинскому народу в его борьбе за свободу, демократию и европейские ценности.

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк отмечает, что более 86% украинцев приветствуют евроинтеграцию и верят, что Украина в ближайшее время станет членом ЕС.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. 18 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, когда ЕК предоставит вывод насчет заявки Украины на членство в Евросоюзе.